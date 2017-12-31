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В новогоднюю ночь жители планеты могут подвергнуться влиянию магнитной бури. Об этом сообщил руководитель Российского космического центра Сергей Гайдаш, пишет nra.lv .

По словам эксперта, магнитная буря, которая началась 4 декабря, скоро утихнет. Однако явление повторится в ночь на 1 января, пишет ТАСС.

Ученый рассказал, что прогноз основан на вращении Солнца вокруг своей оси.

"31 декабря Солнце еще раз сделает круг вокруг своей оси и потом опять повернется к Земле дырой, которая вызвала нынешнюю магнитную бурю", - отметил Гайдаш.

Следует добавить, что магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье человека, особенно если индивид страдает от хронического заболевания. Также магнитные бури могут сказаться на работе электротехники.

Фото: pixabay.com