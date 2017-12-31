"Кепка Ушакова" зарегистрирована как товарный знак (7)

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Общество | 31 декабря 2017 года, 17:52

"Кепка Ушакова" с 20 декабря этого года зарегистрирована как товарный знак до 17 мая 2027 года, пишет Diena.

Как сообщалось ранее, в декабре этого в Патентное управление поступило заявление об обновлении дела о регистрации товарного знака, поскольку изначально не был получена необходимая государственная пошлина. По этой причине дело отозвали. Пошлину нужно было заплатить до 24 октября этого года.

Ушаков зарегистрировал товарный знак "кепка Ушакова" на трех языках - латышском, русском и английском. На русском языке название запатентовано как и в написании латинскими буквами, так и кириллицей.

Рижане кепкой Ушакова часто называют искусственную гору в Плявниеки. Из публикаций политика в социальных сетях стало известно, что мэр поддерживает использование этого словосочетания.

Также в предвыборной компании "Согласия" заметным элементом были молодые люди в синих кепках с надписью "кепка Ушакова".

Напомним, в ноябре из Патентного управления была отозвана заявка на регистрацию торгового знака "Кепка Ушакова".

Фото: twitter.com

Комментарии 7
Руслан Плотников1 час назад
сми пропиарили данное словосочетание а один предприимчивый человек этим воспользовался... браво)
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ёжик2 часа назад
с мэра слетит ещё выше взлетит
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ну и ну2 часа назад
НУ и на хренс она кому нужна эта кепка Ушакова??? Бизнесмен партийный, ага сейчас бабки ещё за кепку повалятся...,тут уже пора воду сливать...,и как только с мэров и с порта слетит так и бизнесу конец....
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