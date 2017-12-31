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"Кепка Ушакова" с 20 декабря этого года зарегистрирована как товарный знак до 17 мая 2027 года, пишет Diena.

Как сообщалось ранее, в декабре этого в Патентное управление поступило заявление об обновлении дела о регистрации товарного знака, поскольку изначально не был получена необходимая государственная пошлина. По этой причине дело отозвали. Пошлину нужно было заплатить до 24 октября этого года.

Ушаков зарегистрировал товарный знак "кепка Ушакова" на трех языках - латышском, русском и английском. На русском языке название запатентовано как и в написании латинскими буквами, так и кириллицей.

Рижане кепкой Ушакова часто называют искусственную гору в Плявниеки. Из публикаций политика в социальных сетях стало известно, что мэр поддерживает использование этого словосочетания.

Также в предвыборной компании "Согласия" заметным элементом были молодые люди в синих кепках с надписью "кепка Ушакова".

Напомним, в ноябре из Патентного управления была отозвана заявка на регистрацию торгового знака "Кепка Ушакова".

Фото: twitter.com