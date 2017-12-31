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С 1 января 2018 года размер вознаграждения для приемной семьи, под опекой которой находится один ребенок, будет аналогичен пособию за ребенка до полутора лет – 171 евро. Об этом пишет nra.lv .

В свою очередь, за опеку двоих детей семье будет полагаться вознаграждение в размере 222 евро в месяц, а за троих и больше – 274 евро в месяц.

Согласно данным Государственного агентства социального страхования, в сентябре 2017 года вознаграждение получили 466 приемных семей.

Фото: pixabay.com