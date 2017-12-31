Общество |

В отрасли информационных и коммуникационных технологий все сильнее ощущается нехватка специалистов. Об этом рассказал глава Lattelecom Юрис Гулбис, пишет KasJauns.

Однако эксперт напомнил, что количество работающих в отрасли специалистов увеличилось выросло от 19 000 человек в 2008 году до 30 000 в прошлом году, хотя сотрудников все равно не хватает.

"По некоторым прогнозам, чтобы обеспечить развитие отрасли и удовлетворить спрос других отраслей на программистов, следовало бы увеличить, количество студентов сферы до 3000 ежегодно", - заявил Гулбис.

Несмотря на недостаток специалистов, год выдался достаточно продуктивным для отрасли информационных технологий в Латвии.

"Отрасль играет все большую роль в народном хозяйстве и продолжает усиливать свою конкурентоспособность за пределами Латвии. Экспорт вырос уже в прошлом году, а в первой четверти этого года экспорт вырос достиг почти 137 млн евро", - указал Юрис Гулбис.

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