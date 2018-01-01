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Встретить Новый год на Набережной 11 ноября и посмотреть на салют на обоих берегах Даугавы пришли почти 100 000 человек, сообщили в Рижской думе.

Также несколько тысяч человек встречали Новый год в Старой Риге, где на Домской площади работала рождественская ярмарка и выступали музыканты, а для любителей активного отдыха в новогоднюю ночь был открыт публичный каток.

Праздничное мероприятие на Набережной 11 ноября началось в девять часов вечера 31 декабря и продлилось до 3 часов утра. В новогоднюю ночь состоялся концерт "100 песен до столетия" с участием известных музыкантов, а в полночь в небе вспыхнул красочный салют.

Как ранее сообщила руководитель концертной организации Ave Sol Занда Кергалве, новогодний фейерверк в этом году обошелся городу в 25 187 евро без налога на добавленную стоимость. Право на проведение праздничного салюта в этом году получила компания International Fireworks Design.

После праздничного фейерверка музыкальную программу продолжили группа Buks и диджей Роберт Леясмейерс.

Добавим, жителей и гостей столицы также приглашают всю новогоднюю неделю, до 14 января принять участие в фестивале "Путь рождественских елок", во время которого будут представлены объекты, созданные профессиональными художниками, представителями творческой отрасли и студентами Латвийской академии художеств.

В общей сложности на фестивале выставлен 41 объект. В этом году во время фестиваля в Риге можно будет увидеть как новые работы, так и лучшие, полюбившиеся зрителям произведения искусства предыдущих лет. Пройти по пути рождественских елок и осмотреть объекты в вечернее время, когда включается городское уличное освещение, поможет специально составленная карта, которую можно найти на сайте www.eglufestivals.lv.

Мероприятия по встрече Нового года в Риге организовала Рижская дума, а также Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.