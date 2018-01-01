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1 января общественным транспортом в Риге (автобусами, трамваями, троллейбусами) по-прежнему можно будет пользоваться бесплатно, сообщает предприятие Rīgas satiksme.

Напомним, как уже писал Mixnews, общественным транспортом в Риге можно было пользоваться бесплатно и 31 декабря. 1 января транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Все центры обслуживания клиентов 1 января будут закрыты.

Рижскими муниципальными автостоянками, которые обслуживаются предприятием Rīgas satiksme, 1 января можно будет пользоваться бесплатно, кроме подземной автостоянки на ул. Кр. Валдемара, 5a, где за парковку нужно будет платить в соответствии с действующими тарифами.

Более подробную информацию об услугах, предлагаемых Rīgas satiksme, расписаниях маршрутов, видах билетов и другие новости можно узнать на домашней странице www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях - Twitter, Facebook и draugiem.lv.