Общество |

Сегодня утром обледенение на дорогах затрудняет движение по главным и региональным дорогам, cообщает Latvijas valsts ceļi.

Сейчас условия передвиженияосложнены по Даугавпилсскому шоссе (A6) на участке от Огре до Краславы, на Лиепайском шоссе (A9) на участке от Аннениеки до Салусса, на Лудзенском шоссе (A12) на участке от Екабпилса до Резекне, по направлению на Тинужи – на всем протяжении Кокнесскоого шоссе (P80), а также на шоссе Гребнево-Медуми (A13) на участке от Гребнево до Резекне и от Даугавпилса до Медуми.

На региональных дорогах также проехать сегодня непросто –гололед осложнил передвижение в окрестностях Риги, Айзкраукле, Алукснне, Бауски, Добале, Гулбене, Елгавы, Екабпилса, Мадоны, Огре и Прейли.

Скользкие участки обрабатываются противоскользящими материалами. В работах приним ают участие 66 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētāja.

Фото: Twitter/nra