Синоптики обещают снег в конце этой недели и мороз в начале следующей (3)

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Общество | 2 января 2018 года, 08:40

По прогнозам синоптиков, в конце первой недели 2018 года во многих регионах Латвии начнет формироваться устойчивый снежный покров, а в начале следующей недели ожидается мороз до -10 градусов.

Первый рабочий день в Латвии, 2 января, пройдет без существенных осадков - только в Курземе и Видземе пройдет кратковременный дождь. В четверг и пятницу по всей территории страны ожидаются дожди и снег, температура воздуха будет не выше +4 градусов.

В конце недели на Латвию обрушится обширная зона осадков, которая повлечет за собой снегопад во многих регионах страны. На востоке Латвии толщина снежного покрова составит от четырех до 11 сантиметров.

Также, согласно прогнозам синоптиков, из-за холодных воздушных масс с севера, северо-запада начало следующей недели может выдаться морозной, особенно в прибрежных районах Латвии. На востоке страны возможно похолодание до -10 градусов.

Фото: pexels.com

Комментарии 3
Леонарда Ф.18 минут назад
Уже 100 раз такое обещали, и только в Латгалии и был снег
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Ilona Bartula1 час назад
А уже и не надо
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Nina Silakova1 час назад
Совсем недавно обесчали тёплый январь.....
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