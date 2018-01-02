Латвийские свежие овощи, фрукты и ягоды станут дешевле (7)

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Общество | 2 января 2018 года, 09:43

С 1 января вступили в силу поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые предусматривают введение сниженной ставки налога в размере 5% на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи.

Сниженная ставка НДС будет применяться до 31 декабря 2020 года.

Пониженной ставкой НДС будут облагаться яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, черноплодная рябина, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника, картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и др.

5%-ная ставка налога не будет применяться к фруктам, ягодам и овощам, которые в Латвии не растут, например, к бананам и мандаринам, а также к тем, которые выращиваются в небольших объемах, например, к арбузам, дыням, винограду, паприке и грибам.

Как отмечает Минземледелия, снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке. Также овощи, фрукты и ягоды станут более доступны покупателям, что будет способствовать формированию привычек более здорового питания.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Михаил3 часа назад
С утра любопытства ради сделал мониторинг цен на овощи в расположенных рядом с домом Maxima, Mego и Rimi. Для сравнения посетил их 31 декабря, и даже записал цены на картофель, морковь, свеклу, лук и капусту. На всех овощах рядом с ценником было указано- Latvijas... И что сегодня? Цены во всех названных сетях ТЕ ЖЕ, что были 31 декабря, ни на 1 цент не снизились! Но: на всех ценниках исчезло слово "Latvijas", у Mego на ценниках теперь написано, что товар из Литвы. Спросил у старшего по залу: а как же снижение ПВН? Она в ответ: ПВН снижен только на латвийские овощи-фрукты-ягоды, у нас товар литовский.
Так что дурят торгаши, и ещё как дурят! А щелкопёры соловьями поют от радости. Сделайте лучше толковое расследование и выведите ненасытных торгашей за ушки да на солнышко.
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Луиза Черненькая4 часа назад
На овощи,яйца,масло,молоко,хлеб,мясо понизте налог!
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посторонний2 часа назад
И я в сети РИМИ не обнаружил ни одного из списка продуктов, на который была бы снижена цена хотя бы на один цент. Наоборот, цены выросли на них в связи с сезонным графиком роста цен.
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