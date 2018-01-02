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Новая эмиграция легкомыслена, а непродуманное "открытие дверей" имиграции вместе с другими политическими и экономическими проблемами угрожает существованию латвийского государства. Об этом в интервью Neatkarīgā рассказал доктор экономики, профессор Рижского технического университета Янис Ванагс.

По его словам, если жители покидают свою страну, значит она погибает.

"Если мы говорим о социальном аспекте, например, то самое большое богатство государства - это население. Страну на самом деле создают ее жители, а страна формирует отношения населения к себе. Если жители покидают свое государство, это значит, что страна больна. То есть, что-то тут не в порядке, если появилось несоответствие - потребности жителей не соответствуют тому, чего они ожидают от своей страны. Если основное население покидает государство, следовательно оно мало-помалу погибает в прямом смысле слова", - заявил профессор.

Также Ванагс отметил, что проблема кроется в самих жителях, поскольку именно они ответственны за формирование государства.

"Проблема заключается в самих жителях. Мы сами эту страну создали такой, какая она есть. Если нам это не нравится, тогда мы приходим к выводу, что не умеем управлять своей страной. Не умеем создать такое государство, в котором сами хотели бы жить", - указал он.

По словам доктора экономики, латвийцы превратились в рабов капитализма.

"Мы стали рабами капитализма. В прямом смысле слова. Что я хочу этим сказать? За границей существует понятие "функциональный аналфабетизм", которое в публичном пространстве Латвии еще не появилось. В сущности, функциональный аналфабетизм является природным явлением. Каждый из нас неграмотен в какой-либо отрасли. В каких-то сферах мы очень высоко образованы, в каких-то - нет. Грустно то, что мы безграмотны в капитализме", - заявил Янис Ванагс.

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