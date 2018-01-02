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В новогодние выходные многие люди получили тяжелые травмы, сообщила передаче телеканала LNT "900 секунд" представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола. Об этом сообщает портал Skaties.lv .

Прошедшие праздничные выходные дни в целом были для медиков напряженными.

"Больше всего несчастных случаев были связаны с тяжелыми травмами во время салютов. 12 человек были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Среди них был десятилетний мальчик, который пытался зажечь петарду в комнате. В этом году очень много лицевых травм - люди получили раны, ожоги, переломы лицевой кости, тяжелые повреждения глаз. Попадались также ожоги рук и ладоней", - отметила Витола.

Многие люди получили тяжелые травмы, например, у одного юноши был поврежден глаз вылетевшей пробкой от шампанского. В новогоднюю ночь, медики получили около 300 вызовов, связанных с различными травмами.

В новогоднюю ночь несколько человек получили травмы во время фейерверков. Несколько взрослых получили тяжелые травмы лица от пиротехники. В двух случаях пиротехнические устройства сработали у людей в руках, причем это произошло в помещениях.

Было также несколько случаев травм, не связанных непосредственно с празднованием Нового года - укусы собак, переохлаждение тела. Один человек получил тяжелую травму, попав под поезд.

31 декабря СНМП получила около 300, 1 января - 234 вызова, связанных с различными травмами.