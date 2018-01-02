Twitter: люди были в шоке от цен на такси в новогоднюю ночь (21)

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Общество | 2 января 2018 года, 12:26

За пару дней до Нового года сервис по вызову такси Taxify предупреждал своих клиентов о повышении тарифов в праздничные дни, пишет KasJauns.

Однако, по словам пользователей Twitter, цены превышали указанный Рижской думой потолок. Изначально поступила информация, что в праздники тарифы такси будут соответствовать максимальным допустимым ценам. То есть, 2,13 евро за посадку, 71 цент за километр и 14 центов за минуту. В реальности тарифы побили все рекорды.

Пользователь Twitter Янис Полис был возмущен взвинченными ценами.

"Хех, Taxify нормально кинули своих клиентов и таксистов, еще и полностью наплевали на максимальные тарифы Рижской думы", - написал он.

С ним был согласен другой мужчина - Мартиньш Шванс.

"Да, я тоже, мягко говоря, был в шоке от поездки из центра в Иманту за 26 евро", - указал он.

Пользователь Мичулис наоборот заявил, что цена в новогоднюю ночь не имеет значения.

"И как же это - кинули клиентов и таксистов? Мне вчера многие говорил о том, что хотя бы можно было вызвать такси (Taxify), в другие годы они и вовсе не были доступны даже в течение часа. Знаю, что некоторые, увидев цены, не ехали. Другие были рады тому, что хотя бы такси были доступны, плевать на цену", - рассказал он.

Астра Цируле отметила, что до четырех утра такси еще были дешевыми, а после тариф вырос в четыре раза.

"В пол-первого еще было по дешевке. В четыре утра - четырехкратный тариф", - возмутилась женщина.

Пользователь Оскар Пундурс был недоволен ценой за поездку, однако как положительный аспект отметил быстрый приезд такси.

"Наша поездка от клуба Piens до Дома мебели. Саркастичное "да уж". Но приятно было то, что машина приехала за три минуты", - отметил мужчина.

Стоит отметить, что ежедневно посадка в такси от Taxify стоит 71 цент, за километр надо платить 36 центов, а за минуту - 13.

По словам главы филиала компании в Латвии Юриса Круминьша, повышенные тарифы были введены для того, чтобы к сервису подключились больше водителей и смогли обеспечить поездки большему числу пассажиров. В то же время, повышение цен дало возможность таксистам заработать больше, чем обычно.

Фото: pixabay.com

Комментарии 21
Понты не позволяют?42 минуты назад
А про бесплатный общественный транспорт не слышали?
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Ъ52 минуты назад
Все справедливо,в праздничный день тариф должен быть на 100% выше,иначе таксисты и сами бы с удовольствием отпраздновали этот день в кругу семьи,до 4 утра ходил общественный бесплатно,так что нечего ныть.
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Эдгар Рыбин59 минут назад
Каждый зарабатывает как может,мне кажется люди уже должны привыкнуть что на Новый год все больше цены в такси
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