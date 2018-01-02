Центр госязыка усилит контроль за использованием латышского (43)

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Общество | 2 января 2018 года, 17:53

Центр госязыка (ЦГЯ) в новом году обещает продолжить активную работу по усилению контроля за использованием государственного языка.

Вовлекая общественных помощников и консультируя жителей, ведомство планирует снизить число нарушений, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Кроме того, ЦГЯ собирается разработать приложение, которое позволит каждому жителю сообщать о возможных нарушениях закона о государственном языке. С целью улучшить контроль планируется повысить зарплату сотрудников учреждения на 20%.

Сейчас зарплата работников центра — около 750 евро до уплаты налогов.

"Должность инспектора ЦГЯ специфическая, и освоить ее можно, только работая на этом месте. Когда происходит смена кадров, мы сталкиваемся с "утечкой мозгов"", — рассказал представитель центра Виестурс Разумовскис.

Напомним, как ранее писал Mixnews, ЦГЯ планирует привлечь 100 добровольцев. Больше всего волонтеров ЦГЯ сейчас работает в Риге и Даугавпилсе.

Комментарии 43
мда1 час назад
утечка мозгов.. да там вытекло уже все
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Вот оказывается1 час назад
Сколько стоит стукач - 750 евро и скоро ещё + 20% = 900 евро до выплаты , достаточные деньги чтобы хлеб с маслом кушать . Моя дочь на почте работает , вкалывает будь здоров и получает 400 до выплаты налогов , а тут - умей только ухо подставить вовремя , - ни тяжести таскать , ни руки вечно грязные , ни вечно недовольные в очереди ,- ходи руки в брюки , подслушивай и доноси , доноси , доноси . Так никто становится королем жизни , наверняка и мзду будет брать за то что " пожалеет" , будет шантожировать ( не за так , конечно) , при этом образование иметь не надо , профессию - не надо . Надо только - " холодное сердце " преданного идеи правительства. Так рождается новое общество - новых карателей - стукачи его правительства.
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ВСЕГДА!!!1 час назад
На все сто только по РУССКИ!!! и не одна плесень с цгягя мне не помеха!!!
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