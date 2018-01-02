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Центр госязыка (ЦГЯ) в новом году обещает продолжить активную работу по усилению контроля за использованием государственного языка.

Вовлекая общественных помощников и консультируя жителей, ведомство планирует снизить число нарушений, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Кроме того, ЦГЯ собирается разработать приложение, которое позволит каждому жителю сообщать о возможных нарушениях закона о государственном языке. С целью улучшить контроль планируется повысить зарплату сотрудников учреждения на 20%.

Сейчас зарплата работников центра — около 750 евро до уплаты налогов.

"Должность инспектора ЦГЯ специфическая, и освоить ее можно, только работая на этом месте. Когда происходит смена кадров, мы сталкиваемся с "утечкой мозгов"", — рассказал представитель центра Виестурс Разумовскис.

Напомним, как ранее писал Mixnews, ЦГЯ планирует привлечь 100 добровольцев. Больше всего волонтеров ЦГЯ сейчас работает в Риге и Даугавпилсе.