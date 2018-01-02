Общество |

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки к законам, которые гласят, что систематическое преследование человека является уголовно наказуемым деянием.

Под преследованием понимают многократное или длительное следование за конкретным человеком, наблюдение за ним, выражение угроз или нежелательное общение.

Как отмечает LETA, преследование является распространенным вариантом событий при партнерских отношениях, а также между бывшими партнерами.

За преследование следует наказывать, так как в случае с двумя партнерами (в том числе бывшими) в распоряжении активной стороны имеется много информации о жертве — ее привычки, место работы, ежедневный распорядок дел.

Теперь за преследование, согласно Уголовному закону, преступнику будет грозить денежный штраф, кратковременное лишение свободы или даже тюремное заключение.

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