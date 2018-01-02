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На реконструкцию магазинов Maxima на улице Централтиргус 5 и Саркандаугавас 9 предприятие потратило более двух миллионов евро.

Магазин на улице Саркандаугавас 9 снова открыл свои двери 21 декабря. В целом в создание нового магазина инвестированы 1,5 млн. евро, из которых 340 тысяч евро инвестировало предприятие Maxima Latvija.

С уважением к историческому наследию и местной застройке, было отреставрировано старое здание, а также к нему была пристроена новая часть. Таким образом торговая площадь магазина после реконструкции стала в два раза больше, достигнув почти 700 квадратных метров.

Операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня подчеркнула, что теперь в магазине увеличился ассортимент свежих продуктов.

“Поскольку расширен торговый зал магазина, ассортимент в этом магазине также станет значительно больше, и сейчас мы предложим на выбор клиентам почти 9 тысяч разных товаров. С учетом изменений привычек клиентов, больше всего мы расширили ассортимент свежих продуктов, а также ассортимент продуктов в витринах”, – отметила она.

Также она добавила, что теперь в Maxima на улице Саркандаугавас 9 оборудовали четыре кассы самообслуживания, в двух из которых клиенты смогут рассчитываться как наличными деньгами, так и платежными картами, а еще в двух – только с помощью платежных карт.

В свою очередь на реконструкцию Maxima X на Центральном рынке было потрачено 590 тысяч евро. До 3 января в нем будут действовать особые акции и скидки.

Общая цена ремонта двух магазинов составляет чуть больше двух миллионов евро.