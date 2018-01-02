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Дождливая погода стала причиной возникновения оползня в Сигулде в первый день наступившего 2018 года. Об этом сообщил в Twitter синоптик Том Брицис.

В результате схода участка поверхности земли вместе с деревьями, сейчас закрыта пешая тропа у пещеры Гутмана. Пострадала также мелиорационная система.

Как рассказал представитель местной администрации Мартиньш Зиверст, оползень в этом месте произошел по естественным причинам , учитывая большое количество осадков. В конкретном месте никакие строительные работы или работы по вырубке деревьев не велись.

Сейчас в месте схода оползня установлены ограничения, в ближайшее время будут убраны корни и деревья, в свою очередь восстановительные работы можно будет провести при более благоприятных условиях.

Стоит добавить, что согласно обобщенным данным синоптиков, последние месяцы были самыми «мокрыми» за всю историю метеонаблюдений и затяжные дожди оказывают негативное воздействие на природные процессы в Национальном парке Гауи.

Последний раз крупный оползень был зафиксирован в феврале 2002 года на горе Турайдес, который представлял серьезную угрозу Турайдскому замку, возведенному в 13 веке.