Птицей года в Латвии стал травник (7)

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Общество | 3 января 2018 года, 08:21

Латвийское орнитологическое общество (LOB) выбрало птицу года-2018, пишет Nra.lv.

Ей стала Tringa totanus — травник, или красноножка. Жителей Латвии призывают сообщать о замеченных травниках на портале Dabasdati.lv.

Как пояснил председатель правления Латвийского орнитологического общества Виестурс Керус, на данный момент травник как биологический вид в Европе оказался под угрозой вымирания. Причиной тому стал все большее окультуривание сельскохозяйственных земель, а также осушение болот.

"Крестьянам, которые находят возможность сохранить на своих лугах какое-нибудь мокрое место, где смогут поселиться травники или другие птицы, надо бы не просто выражать благодарность, а обеспечивать соответствующую финансовую поддержку", — считает Керус.

Взрослый травник достигает величины до 30 см и немного меньше своего близкого родича большого улита (Tringa nebularia). Его размах крыльев составляет до 65 см, а весит он до 170 г. Оранжевый клюв у этой стройной бекасовой птички средней величины и на кончике черный.

Красно-оранжевыми являются и длинные лапки, что дало травнику второе название "красноножка".

Фото: Biopix. N Sloth

Комментарии 7
НАДЕЖДА1 час назад
шедеврально :) Pļavu tilbīte.
Полагаю, что филологи и ЦГЯ-исты мозг сломали, пока рожали данное название
Кстати, у кого сейчас рядышком "истинные арийцы" есть? спросите у них, чтоб они назвали травника по-латышески, а ещё, когда мне грустно, я прошу, чтоб они сказали по-латышски "красная шапочка" и "инфузория туфелька" :) Здесь всё просто и ничего особенного, но так прикольно за ними наблюдать.. :) Они сначала морщатся, потом надуваются, а потом с чувством превосходства выдают про курпите и цепурУ :)
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Рижанка 2 часа назад
Я Я ДУМАЮ ДЯТЕЛ !!!
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******27 минут назад
Боже, как вы однообразны в своей убогости , уже и птичка не та , все не то : и солнце не так встаёт , и дождь не тот идёт , и ветер не с той стороны дует , может вам действительно имеет смысл место жительства поменять , где все будет , как вам хочется? Вы же не подросток , которому все равно что отрицать .
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