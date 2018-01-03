Птицей года в Латвии стал травник (7)
Латвийское орнитологическое общество (LOB) выбрало птицу года-2018, пишет Nra.lv.
Ей стала Tringa totanus — травник, или красноножка. Жителей Латвии призывают сообщать о замеченных травниках на портале Dabasdati.lv.
Как пояснил председатель правления Латвийского орнитологического общества Виестурс Керус, на данный момент травник как биологический вид в Европе оказался под угрозой вымирания. Причиной тому стал все большее окультуривание сельскохозяйственных земель, а также осушение болот.
"Крестьянам, которые находят возможность сохранить на своих лугах какое-нибудь мокрое место, где смогут поселиться травники или другие птицы, надо бы не просто выражать благодарность, а обеспечивать соответствующую финансовую поддержку", — считает Керус.
Взрослый травник достигает величины до 30 см и немного меньше своего близкого родича большого улита (Tringa nebularia). Его размах крыльев составляет до 65 см, а весит он до 170 г. Оранжевый клюв у этой стройной бекасовой птички средней величины и на кончике черный.
Красно-оранжевыми являются и длинные лапки, что дало травнику второе название "красноножка".
Фото: Biopix. N Sloth
Полагаю, что филологи и ЦГЯ-исты мозг сломали, пока рожали данное название
Кстати, у кого сейчас рядышком "истинные арийцы" есть? спросите у них, чтоб они назвали травника по-латышески, а ещё, когда мне грустно, я прошу, чтоб они сказали по-латышски "красная шапочка" и "инфузория туфелька" :) Здесь всё просто и ничего особенного, но так прикольно за ними наблюдать.. :) Они сначала морщатся, потом надуваются, а потом с чувством превосходства выдают про курпите и цепурУ :)