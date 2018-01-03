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Латвийское орнитологическое общество (LOB) выбрало птицу года-2018, пишет Nra.lv.

Ей стала Tringa totanus — травник, или красноножка. Жителей Латвии призывают сообщать о замеченных травниках на портале Dabasdati.lv.

Как пояснил председатель правления Латвийского орнитологического общества Виестурс Керус, на данный момент травник как биологический вид в Европе оказался под угрозой вымирания. Причиной тому стал все большее окультуривание сельскохозяйственных земель, а также осушение болот.

"Крестьянам, которые находят возможность сохранить на своих лугах какое-нибудь мокрое место, где смогут поселиться травники или другие птицы, надо бы не просто выражать благодарность, а обеспечивать соответствующую финансовую поддержку", — считает Керус.

Взрослый травник достигает величины до 30 см и немного меньше своего близкого родича большого улита (Tringa nebularia). Его размах крыльев составляет до 65 см, а весит он до 170 г. Оранжевый клюв у этой стройной бекасовой птички средней величины и на кончике черный.

Красно-оранжевыми являются и длинные лапки, что дало травнику второе название "красноножка".

Фото: Biopix. N Sloth