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Телекомпания «ТВ Центр» выразила недоумение в связи с задержанием в Риге своего сотрудника Анатолия Курлаева, который находился там в частной поездке, отметив при этом предвзятое отношение латвийских властей к российским СМИ, говорится в официальном комментарии компании, поступившем в РИА Новости.

«В телекомпании «АО «ТВ Центр» выражают недоумение в связи со случившимся, так как Анатолий Курлаев находился в Латвии в частной поездке. В то же время в телекомпании считают, что депортация сотрудника «ТВ Центра» наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ и их неготовность руководствоваться основополагающими принципами свободы слова», — говорится в сообщении.

«Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину», - добавили в ТВЦ.

Ранее Курлаев заявил радио Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персона нон грата в Латвии.

Фото из Flickr