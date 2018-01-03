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Почти каждую неделю двери Музея геологии Латвийского университета открывает посетитель, который приносит с собой камень или какое-то образование, полагая, что его находка является метеоритом. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Порой, отмечает газета, геологом приходится работать как криминальным следователям, чтобы установить, что за объект им принесли.

«Что нам только не несут. В качестве метеоритов несут все, что металлическое, магнетическое – разные сплавы, шлаки, образцы руды. Многие не признаются, где обнаружили то, что принесли. Однако в случае с природными образованиями – камнями, метеоритами – очень важно, в какой среде они находились. Если знаем, где та или иная порода находилась, то быстрее можем определить ее происхождение», - пояснила геолог Ангелина Забале.

Между тем, на сегодняшний день известно о четырех найденных в Латвии метеоритах – все они были обнаружены в 19-м веке.

Чаще всего в качестве метеоритов геологам приносят побочные продукты от производства железа, а также шлаки болотной руды. Забале напомнила, что в Латвии еще со времен герцога Екаба известно о многих местах выплавки железа. Поэтому очень важно знать, в каком именно регионе был обнаружен объект. Кроме того, по словам геолога, в Латвии много лет хозяйничала советская армия, которая тоже много чего после себя оставила.

«Сплавы и шлаки мы можем распознать очень быстро. Однако многое из военного наследия идентифицировать не удается», - рассказала Забале.

Фото из Flickr