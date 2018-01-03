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За первый рабочий день врачи, которым теперь обязательно нужно использовать систему э-здоровья, выписали почти 20 тысяч э-рецептов, рассказала в интервью LTV представитель Национальной службы здравоохранения Линда Фреймане, пишет портал rus.lsm.lv.

В системе за день выписали около 20 тысяч рецептов, а также почти пять тысяч больничных листов. Это в семь раз больше, чем в среднем за один день декабря.

В первый день в работе системы наблюдались сложности, и жалобы поступали из всех латвийских регионов. Однако проблемы были краткосрочными, подчеркнула Фреймане.

Чтобы э-здоровье функционировало лучше, Служба увеличила технические ресурсы и резервы службы поддержки. Сложности в работе возможны и сегодня, признала представитель ведомства.

Визма Виксна, глава Отдела фармацевтики аптеки Benu, в интервью Latvijas Radio признала, что система во вторник, 2 января, работала медленнее, чем в декабре. Виксна связывает это с резким ростом числа пользователей. Система функционировала небыстро, с обрывами.

Такие сложности у пользователей вызывают стресс, однако Виксна подчеркнула, что служба делает все, чтобы решить проблемы.

Использование государственной системы э-здоровья во вторник, 2 января, когда она стала обязательной, создало очереди и хаос во многих лечебных учреждениях.