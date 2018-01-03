ПБ: в Латвии есть сторонники террористической группировки ИГИЛ (9)
Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация намного лучше, так как Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.
При этом спецслужбы отмечают, что в Латвии в прошлом году обнаружены личности, которые выражают поддержку действиям террористической группировки "Исламское государство" и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.
Полиция безопасности внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению терактов.
Так, в сентябре 2017 года в рижском торговом центре Mols проходили антитеррористические учения, главная цель которых была проверить слаженность работы оперативных служб в случае, если произошла атака террористов в месте массового скопления людей.
Кроме того, Полиция безопасности сотрудничает с государственными и местными органами власти и проводит информативные семинары для представителей муниципалитетов в Курземе, Видземе, Латгале и Земгале.
Фото: Госполиция
Ты сам себе угроза.
Купил ржавое железо у Англичан, к которому нет снарядов. На э-здоровье напилил денег, а по факту система шлаг. висит и не работает.
Строить ничерта не умеешь, всё рушится и убивает людей. Но это свои, и наказывать их нельзя.Работать не умеешь, только и сможешь продавать то что тобой не создано было.
Люди бегут со страны от таких как ты дунов и дебилов.
Да же на Латышском языке общатся в сети не можешь.У тебя просто нет на это денег.
Продолжай "воевать" неудачник.
не расскажешь