ПБ: в Латвии есть сторонники террористической группировки ИГИЛ (9)

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Общество | 3 января 2018 года, 19:02

Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация намного лучше, так как Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.

При этом спецслужбы отмечают, что в Латвии в прошлом году обнаружены личности, которые выражают поддержку действиям террористической группировки "Исламское государство" и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.

Полиция безопасности внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению терактов.

Так, в сентябре 2017 года в рижском торговом центре Mols проходили антитеррористические учения, главная цель которых была проверить слаженность работы оперативных служб в случае, если произошла атака террористов в месте массового скопления людей.

Кроме того, Полиция безопасности сотрудничает с государственными и местными органами власти и проводит информативные семинары для представителей муниципалитетов в Курземе, Видземе, Латгале и Земгале.

Фото: Госполиция

Комментарии 9
Орловс48 минут назад
Все поддерживающие сидят в амерском и мелкобританском посольствах. Весь мир это знает.
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хи.55 минут назад
Уже на службе?
Ты сам себе угроза.
Купил ржавое железо у Англичан, к которому нет снарядов. На э-здоровье напилил денег, а по факту система шлаг. висит и не работает.
Строить ничерта не умеешь, всё рушится и убивает людей. Но это свои, и наказывать их нельзя.Работать не умеешь, только и сможешь продавать то что тобой не создано было.
Люди бегут со страны от таких как ты дунов и дебилов.
Да же на Латышском языке общатся в сети не можешь.У тебя просто нет на это денег.
Продолжай "воевать" неудачник.
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>>>20 минут назад
тут Patriot - на Vesti.lv Latviešu patriots - так сколько же вас таких гавнюков/оленей по накупали на деньги данные амерами на борьбу с Российской пропагандой
не расскажешь
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