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Несмотря на то, что в целом по Европе уровень террористической угрозы остается высоким, в Латвии ситуация намного лучше, так как Полиция безопасности характеризует вероятность терактов как низкую.

При этом спецслужбы отмечают, что в Латвии в прошлом году обнаружены личности, которые выражают поддержку действиям террористической группировки "Исламское государство" и находятся под влиянием радикальных трактовок ислама.

Полиция безопасности внимательно следит за тенденциями развития терроризма в Европе и мире, используя полученную информацию для отработки действий по предотвращению терактов.

Так, в сентябре 2017 года в рижском торговом центре Mols проходили антитеррористические учения, главная цель которых была проверить слаженность работы оперативных служб в случае, если произошла атака террористов в месте массового скопления людей.

Кроме того, Полиция безопасности сотрудничает с государственными и местными органами власти и проводит информативные семинары для представителей муниципалитетов в Курземе, Видземе, Латгале и Земгале.

Фото: Госполиция