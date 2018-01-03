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Задержанный в Риге работник российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев включен в "черный список" Министерства внутренних дел (МВД), об этом в передаче "900 секунд" телеканала LNT министр Рихард Козловский, сообщает портал Skaties.lv .

Он указал, что нет "пожизненного запрета" и сейчас к Курлаеву применен запрет на неопределенное время, который будет пересматриваться каждые три года.

"Возможно, он просто ярко выразился. Нет пожизненного, есть запрет на неопределенное время. Это значит, что через три года его пересмотрят, на основании заключения того учреждения, по решению которого министр внутренних дел включил персону в список. В любом случае будет запрошена новая оценка - не изменилась ли ситуация. Так что это не на всю жизнь. Конкретно за что и почему - такую информацию мы не разглашаем", - заявил министр.

В целом за прошлый год Козловский пополнил "черный список" более чем 100 новыми персонами.

Напомним, вчера без объяснения причин в Риге был задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев.

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