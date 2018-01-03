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За 2017 год клиенты Maxima Latvija накопили на своих картах Paldies более 6,37 млн. евро, что на 200 тысяч евро больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Maxima Latvija о картах Paldies.

При совершении покупок в магазинах торговой сети Maxima с картой лояльности Paldies, у жителей образуется накопление Maxima денег в объеме 1% от суммы покупки. В свою очередь этими накопившимися Maxima деньгами можно рассчитываться во время следующей покупки вплоть до 99% от суммы покупки.

По словам руководителя отдела управления программой лояльности клиентов Maxima Latvija Даце Паэгле, чаще всего латвийцы используют свои накопления уже при следующем походе в магазин

“Значительная часть или 95% клиентов уже потратили Maxima деньги, накопленные в 2017 году на своих картах Paldies. Чаще всего жители используют накопления уже при совершении следующей покупки, однако часть клиентов собирает более крупные суммы, чтобы с существенной скидкой приобрести какой-то определенный товар”, – отметила она.

Паэгле также добавила, что накопленные в прошлом году Maxima деньги, клиенты смогут использовать до 1 марта 2018 года.

“Накопленные в течение прошлого года Maxima деньги на картах Paldies будут действительны до 1 марта этого года, поэтому приглашаем жителей обратить внимание на чек за покупку или зайти в свой профиль карты Paldies в интернете, где указана накопленная сумма и срок ее годности. Поэтому приглашаем доставить себе и своей семье особые мгновения, купив давно приглянувшуюся вещь со скидкой, воспользовавшись для этого накопившейся суммой”, – рассказала глава отдела.

Карта Paldies предназначена не только для накопления денег, но и предусматривает особые скидки и предложения. Также с ней можно получить дополнительные скидки у деловых партнеров.

Владельцы карты имеют возможность зарегестрировать ее по Программе поддержки малышей, таким образом получив возможность в течение года покупать необходимые для ребенка товары, например, подгузники. Следует добавить, что в этом случае накопление будет составлять не 1%, а 5% от стоимости купленных товаров.

Карту лояльности Paldies предприятие Maxima Latvija ввело 1 марта 2008 года.