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Состоявшаяся на Рижском Центральном рынке выставка-ярмарка Russian Food Road Show – Riga 2017 прошла успешно. Также организаторы планируют провести аналогичную выставку в июне 2018 года. Однако в этот раз ее хотят организовать не только в Риге, но и в Юрмале, Резекне, Вентспилсе и, возможно, в других городах Латвии.

По словам главы "Делового союза Евразии в Латвии" Эдгара Седлиньша, из-за трудностей с таможенными процедурами, товары приехали в Ригу на декабрьскую выставку с задержкой. Однако, мероприятие все равно состоялось.

"Мы пригласили к участию производителей продуктов питания из российских регионов. В итоге выставка-ярмарка собрала предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Тверской и Тульской областей. Правда, вместо запланированных четырех дней выставка-ярмарка полноценно работала неполных два дня. Из-за осложнившегося оформления таможенных процедур товары прибыли в Ригу с задержкой. Но это только добавило внимания к выставке. Посетители ярмарки с удовольствием пробовали и покупали российские продукты", – рассказал он.

На мероприятии были представлены такие продукты как сладости, хлебобулочные изделия,чанатуральные соки, морсы и снеки.

В связи с сокращенным периодом проведения выставки-ярмарки часть нереализованной продукции была направлена на благотворительные цели. Хлеб и кондитерские изделия Псковского хлебокомбината были развезены в православные храмы Риги и Елгавы.

Сообщается, что ежедневно выставку посещали более десяти тысяч человек.

Также мероприятие включало в себя Деловую миссию, которую с напутственной речью открыл председатель Комитета городского развития Рижской думы Максим Толстой. Бизнесмены и общественные деятели Латвии и России обсудили перспективы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. Российские производители продуктов питания выступили с презентациями о своей продукции.

Между обеими сторонами был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились вместе работать над увеличением объемов продаж товаров российского производства на территории Латвии и других стран Евросоюза.

Исполнительный директор "Делового союза Евразии" Андрей Чухлиб рассказал о намерении создания в Риге "Российского торгового дома", задачей которого будет содействие продвижению российских товаров на территории Евросоюза.

"Мы будем проводить выездные выставки, знакомить жителей Европы с российскими продуктами, содействовать организации переговоров между бизнесменами из разных стран. Также "Российский торговый дом" будет обеспечивать заключение и сопровождение контрактов по международным сделкам купли-продажи, а выступать в качестве импортера будет латвийский Деловой союз Евразии", – рассказал он.

Напомним, с 20 по 23 декабря на Рижском Центральном рынке прошла выставка-ярмарка Russian Food Road Show – Riga 2017. У жителей и гостей Риги была возможность купить продукты питания непосредственно у производителей из России. Организатором ярмарки выступил "Деловой союз Евразии в Латвии".

Фото: Russian Food Show - 2017