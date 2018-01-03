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Гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju!" следует исполнять с особым вниманием к качеству исполнения, а аранжировки в стилях рэп и джаз следует запретить. Такое заключение было вынесено консилиумом экспертов в ходе собрания в Академии наук Латвии, пишет Nra.lv.

Кроме того, специалисты выдвинули определенные требования к тональности исполнения. В частности, для хора с сопровождением советуется выбирать тональность ля бемоль мажор. В свою очередь, если гимн поет один человек, то рекомендуемая тональность - ре мажор.

Также объявлен и рекомендуемый темп исполнения - 96 ударов в минуту. Слишком быстро исполнять столь важную для Латвии композицию не советуется, отметил консилиум.

Заключение экспертов носит рекомендационный характер, однако они настаивают, что эти идеи стоит прописать в латвийском законодательстве.

"Гимн - это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением. Нормативное регулирование гимна уже сейчас правильное, но все это не слишком хорошо исполняется на практике. То есть при исполнении гимна есть ошибки и неточности. У этого есть два важных последствия. Во-первых, гимн уродуется. Во-вторых, гимн исполняют хоры, которые также перенимают неверную манеру пения", - заявила глава отдела гуманитарных и социальных наук Академии наук Райта Карните.

Напомним, ранее Карните заявила о том, что исполнения гимна соло должно быть запрещено.

Фото из Flickr