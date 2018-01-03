Общество |

29 декабря в рижском торговом центре Spice прошел благотворительный праздник Докторов-клоунов, на который пришли и взрослые, и дети.

В программу праздника вошли песни и танцы, творческие мастерские, а также выступления самих Докторов-клоунов. Маленькие посетители смогли поучаствовать в бесплатных творческих мастерских и своими руками создать оригинальные и красивые новогодние подарки. В завершении праздника прошел благотворительный аукцион, а также все желающие смогли сфотографироваться с Докторами-клоунами и гостями праздника – латвийским музыкантом Донсом и другими.

С самого начала декабря в Spice работал благотворительный Pop-up магазин Докторов-клоунов, в котором за пожертвования можно приобрести теплые и уникальные подарки, созданные руками маленьких и взрослых творческих людей, поддержавших работу магазинчика. Вплоть до 29 декабря любой желающий мог найти здесь свой особый подарок, и таким образом помочь порадовать и подбодрить детей в больницах по всей Латвии. Все вырученные средства направлены на поддержку работы Докторов-клоунов с маленькими пациентами в Детской клинической университетской больнице в Риге, а также в региональных больницах – в Валмиере, Цесисе, Вентспилсе, Лиепае, Резекне и Юрмале.

"Др.Клоун" – это общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года. Ее представители – 40 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.