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Министерство иностранных дел (МИД) Латвии получило от посольства России в Латвии просьбу согласовать организацию выездных пунктов досрочного голосования на выборах президента РФ в 12 городах Латвии.

Просьба России рассматривается, ответ на нее будет дан в течение следующей недели.

Россия попросила Эстонию организовать избирательные участки в городах компактного проживания граждан России, но МИД Эстонии ответил, что участки могут быть открыты только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и в генеральном консульстве в Нарве.

Также Москва просила Литву увеличить количество мест, где могут проголосовать проживающие в стране граждане России. Просьба в настоящее время рассматривается.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

О своем намерении участвовать в ближайших выборах Президента России заявил действующий глава государства Владимир Путин, одержавший на предыдущих выборах победу в первом туре голосования. Также кандидатами зарегистрировались Владимир Жириновский и Ксения Собчак.