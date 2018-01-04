Может вообще запретить гимн? Латвийцы назвали рекомендации академиков абсурдными (13)

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Общество | 4 января 2018 года, 07:04

Пользователи соцсети Twitter резко отреагировали на очередную рекомендацию академиков по поводу исполнения гимна Латвии и с иронией вопрошают, может быть запретить исполнять гимн вовсе.

Как сообщалось, консилиум экспертов в ходе собрания в Академии наук решил, что гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju!" следует исполнять с особым вниманием к качеству исполнения, а аранжировки в стилях рэп и джаз следует запретить.

Для многих пользователей соцсети такие рекомендации экспертов показались абсурдом.

"Экспертам нечего делать", - написал один пользователь.

Пользователь под ником "Зимний еж" допустил, что откроют оплачиваемые государством курсы по обучению исполнения гимна, с привлечением особенных дирижеров".

В адекватности экспертов усомнился Руслан Антропов.

"Советую Конституционному суду оценить соответствие рекомендаций экспертов Конституции. А также выяснить, где получены удостоверения консилиума "экспертов по гимну".

В свою очередь ИТ-специалист Марис Алкснис интересуется, будут ли компенсации тем, кто не умеет петь.

В свою очередь Ксения Андриянова пытается понять планируемые изменения.

"Я правильно поняла, что спонтанно исполненный гимн в толпе в год столетия Латвии может быть признан нежелательными действиями?", - вопрошает девушка.

Журналист Райвис Вилунс категорически возражает против рекомендаций.

"Фантастически раздражающей является идея некоторой группы, что есть только единственно правильный способ как любить страну, как петь гимн, как быть латышом, как быть человеком и так далее. Неправильный способ. Нет универсальной правды", - написал парень.

А еще один комментатор Ояр Каптейнис нашел решение для правильного исполнения гимна.

"Слушайте, а может, чтобы не страдать, просто запретить гимн совсем? Тогда абсолютно точно, что никто не сможет его неправильно исполнить", - написал пользователь.

Стоит добавить, что специалисты консилиума выдвинули определенные требования к тональности исполнения. В частности, для хора с сопровождением советуется выбирать тональность ля бемоль мажор. В свою очередь, если гимн поет один человек, то рекомендуемая тональность - ре мажор.

Также объявлен и рекомендуемый темп исполнения - 96 ударов в минуту. Слишком быстро исполнять столь важную для Латвии композицию не советуется, отметил консилиум.

Заключение экспертов носит рекомендационный характер, однако они настаивают, что эти идеи стоит прописать в латвийском законодательстве, так как "гимн - это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением". Ранее академики заявляли, что что исполнения гимна соло должно быть запрещено.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 13
НАДЕЖДА1 час назад
"гимн - это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением"
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Флаг это тоже государственный символ и за его НЕвывешивание на праздники и пр.скорбные даты раньше штрафовали по закону. Потом всё ж нашёлся кто-то умный и оспорил данный закон. В итоге, после некот.разбирательств, эти штрафы отменили, правда добавили, что вывешивать флаг = патриотизм. Но ведь был тот "умник", кот. "крикнул из ветвей" и изначально внёс на законодательном уровне эти штрафы, были и те "патриоты", кто за эти штрафы проголосовали.. Вот думаю, с какого переляха в стране так много дятлов и "кричащих из ветвей", т.е. тех, кто из шкуры выпрыгивает, чтоб показать до какой степени он патриот и "ещё больше любит ПэЖэ"?! Мля, такое впечатление, что куда не плюнь, кругом одни адиоты-фетишисты.. И найдётся ли кто-нить из этой шоблы, кот. проорёт, что "король-то голый" и гимн/флаг/язык не поможет поднять ни экономику, ни демографию?!!!!!
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вова2 часа назад
Академики в курсе , они все на высшую категорию владеют , а это главное.
Верной дорогой идете товарищи.
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judgment1 час назад
Раньше я начинал каждый день с исполнения соло гимна Латвии. Я благодарен академикам за указанную ошибку, предотвратившим настоящее преступление против приютившей меня страны, которую я люблю и почитаю. Обязуюсь никогда не исполнять гимн Латвии ни соло, ни акапелла, ни дуэтом или иным каким либо способом, поскольку не имея музыкального образования, отсутствие метронома и как говорят посредственный слух, я своими безответственными действиями не хочу нанести вред любимой Латвии.
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