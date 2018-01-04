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Пользователи соцсети Twitter резко отреагировали на очередную рекомендацию академиков по поводу исполнения гимна Латвии и с иронией вопрошают, может быть запретить исполнять гимн вовсе.

Как сообщалось, консилиум экспертов в ходе собрания в Академии наук решил, что гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju!" следует исполнять с особым вниманием к качеству исполнения, а аранжировки в стилях рэп и джаз следует запретить.

Для многих пользователей соцсети такие рекомендации экспертов показались абсурдом.

"Экспертам нечего делать", - написал один пользователь.

"Ekspertiem" nav ko darīt:) — Eriks Zarahovics (@originalLNO) January 3, 2018

Пользователь под ником "Зимний еж" допустил, что откроют оплачиваемые государством курсы по обучению исполнения гимна, с привлечением особенных дирижеров".

Būs valsts apmaksāti - himnu izpildīšanas kursi - kurus vadīs tikai ''vērī spešel'' diriģenti un unikālie mūzikas ģōniji (ar garo ō). — Ziemas Ezis (@ZiemasEzis) January 3, 2018

В адекватности экспертов усомнился Руслан Антропов.

"Советую Конституционному суду оценить соответствие рекомендаций экспертов Конституции. А также выяснить, где получены удостоверения консилиума "экспертов по гимну".

Iesaku Satversmes tiesai izvērtēt vai himnu ekspertu piedāvājums atbilst Satversmei. Kā arī noskaidrot, kur ir saņemta konsīlija "himnu ekspertu" apliecības. https://t.co/rH77JiRbOt — Ruslans Antropovs (@rusantro) January 3, 2018

В свою очередь ИТ-специалист Марис Алкснис интересуется, будут ли компенсации тем, кто не умеет петь.

Vai būs kompensācijas tiem, kuri neprot dziedāt? Vai drīkst himnas vietā šķībi nodziedāt "Nevis slinkojot un pūstot"? https://t.co/KMk5jQV1Nq — Māris Alksnis (@MarisAlksnis) January 3, 2018

В свою очередь Ксения Андриянова пытается понять планируемые изменения.

"Я правильно поняла, что спонтанно исполненный гимн в толпе в год столетия Латвии может быть признан нежелательными действиями?", - вопрошает девушка.

Es pareizi sapratu, ka simtgades svinībās spontāna un šķība himnas dziedāšana pūlī klasificēsies kā nevēlamā rīcība? pic.twitter.com/1o4Kogjg0a — Ksenija Andrijanova (@and_kse) January 3, 2018

Журналист Райвис Вилунс категорически возражает против рекомендаций.

"Фантастически раздражающей является идея некоторой группы, что есть только единственно правильный способ как любить страну, как петь гимн, как быть латышом, как быть человеком и так далее. Неправильный способ. Нет универсальной правды", - написал парень.

Fantastiski kaitinoša ir dažādu grupu doma, ka ir tikai viens pareizais veids kā mīlēt valsti, kā dziedāt himnu, kā būt latvietim, kā būt cilvēkam utt. Nav pareizā veida. Nav universālu patiesību. — Raivis Vilūns (@RaivisViluns) January 3, 2018

А еще один комментатор Ояр Каптейнис нашел решение для правильного исполнения гимна.

"Слушайте, а может, чтобы не страдать, просто запретить гимн совсем? Тогда абсолютно точно, что никто не сможет его неправильно исполнить", - написал пользователь.

Klau, lai nečakarētos, varbūt vienkāršāk ir himnu aizliegt pavisam? Tad pilnīgi droši kāds to nenodziedās nepareizi! — Ojārs Kapteinis (@ojars) January 3, 2018

Стоит добавить, что специалисты консилиума выдвинули определенные требования к тональности исполнения. В частности, для хора с сопровождением советуется выбирать тональность ля бемоль мажор. В свою очередь, если гимн поет один человек, то рекомендуемая тональность - ре мажор.

Также объявлен и рекомендуемый темп исполнения - 96 ударов в минуту. Слишком быстро исполнять столь важную для Латвии композицию не советуется, отметил консилиум.

Заключение экспертов носит рекомендационный характер, однако они настаивают, что эти идеи стоит прописать в латвийском законодательстве, так как "гимн - это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением". Ранее академики заявляли, что что исполнения гимна соло должно быть запрещено.

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