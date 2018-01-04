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С сегодняшнего дня и до 3 февраля будет ограничено движение в Риге по улице Маскавас, информирует Рижская дума. Об этом пишет Latvijas avīze.

Ограничения связаны со строительными работами торгового центра "Акрополь", которые будут частично проходить на проезжей части.

Движение общественного транспорта будет ограничено на улице Маскавас 257.

Согласно схеме организации движения общественного транспорта, две полосы, ведущие в сторону центра, будут перенаправлены на улицу Краста. В свою очередь одна полоса движения будет перенаправлена по временной объездной дороге в сторону Южного моста по улице Лубана.

Фото: flickr.com