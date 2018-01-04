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Большинство опрошенных латвийцев считает, что Евросоюз (ЕС) недостаточно учитывает интересы Латвии, показал опрос Eurobarometer, проведенный в ноябре прошлого года.

65% опрошенных (на 4% больше, чем весной прошлого года) не согласны с утверждением, что в ЕС интересы Латвии полностью учитываются. В Литве 54%, в Эстонии - 43% респондентов считают, что интересы их страны в ЕС учитываются.

Самые скептически настроенные в этом вопросе - жители Греции, где 79% опрошенных считают, что их интересы в ЕС не учитываются. Положительнее всего настроены жители Люксембурга - 68% жителей страны считают, что ее интересы в ЕС учитываются.

59% латвийцев не согласны с утверждением, что Латвия могла бы успешнее развиваться, не вступая в ЕС. С ним согласны 24% жителей Литвы и 18% - Эстонии.

55% опрошенных в Латвии считают, что на уровне ЕС следовало бы принимать больше решений. В Литве так считают 59%, в Эстонии - 42% опрошенных.

Оптимистически настроены в отношении будущего ЕС 58% жителей Латвии, 68% - Литвы и 60% - Эстонии.

Фото: flickr.com