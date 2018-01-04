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Служба государственных доходов (СГД) на своей странице опубликовала данные о физических лицах, которые включены в зону риска, сообщает Skaties.lv.

На сегодняшний день в зоне риска находится 10 311 человек. Из них 9190 ранее занимали должности членов правления в коммерческих обществах и во время исполнения обязанностей возникли основания для приостановке хозяйственной деятельности их предприятий.

Еще 108 человек стали членами правления коммерческих обществ без намерения заниматься хозяйственной деятельности.

В свою очередь, у 662 человек во время исполнения должностных обязанностей на предприятиях возникли долги по налогам, превышающие 15 000 евро.

Также 351 человек задекларировали свое местожительство по адресу, который соответствует термину "рисковый адрес".

В "черном списке" человек может находится три года, за исключением тех случаев, когда он задекларировал свое местожительства по "рисковому адресу".

В этих случаях он должен либо сменить местожительство, либо уйти с должности члена правления.

Проверить человека на сайте СГД можно по его фамилии, имени и персональному коду.

Фото: Valsts ieņēmumu dienests