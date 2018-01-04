В нескольких районах Юрмалы пропало электричество (6)

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Общество | 4 января 2018 года, 13:26

Сегодня, 4 января, около 13 часов в юрмальских районах Булдури и Лиелупе пропало электричество. Об этом радио Baltkom сообщил житель города.

По его словам, электричество отсутствует как в жилых домах, так и в общественных учреждениях - школах, детсадах.

Радио Baltkom эту информацию подтвердила представитель компании Sadales tīkls Татьяна Смирнова.

Она уточнила, что в 12:50 произошло повреждение 110 кВт напряжения в Бабитском и Энгурском крае.

На 13:30 большая часть линии электроподачи уже возобновлена. Причина повреждения выясняется.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
света3 часа назад
электричество пропало во всей Юрмале. проверяйте информацию прежде чем печатаь
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Алла Шиперова2 часа назад
От новых тарифов даже электричество не выдержало,,,,
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Пит2 часа назад
Это только начало, все меньше специалистов работают, все большн родственников.
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