В нескольких районах Юрмалы пропало электричество (6)
Общество | 4 января 2018 года, 13:26
Сегодня, 4 января, около 13 часов в юрмальских районах Булдури и Лиелупе пропало электричество. Об этом радио Baltkom сообщил житель города.
По его словам, электричество отсутствует как в жилых домах, так и в общественных учреждениях - школах, детсадах.
Радио Baltkom эту информацию подтвердила представитель компании Sadales tīkls Татьяна Смирнова.
Она уточнила, что в 12:50 произошло повреждение 110 кВт напряжения в Бабитском и Энгурском крае.
На 13:30 большая часть линии электроподачи уже возобновлена. Причина повреждения выясняется.
Фото: pixabay.com
электричество пропало во всей Юрмале. проверяйте информацию прежде чем печатаь
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От новых тарифов даже электричество не выдержало,,,,
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Это только начало, все меньше специалистов работают, все большн родственников.
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