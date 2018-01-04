Общество |

Сегодня, 4 января, около 13 часов в юрмальских районах Булдури и Лиелупе пропало электричество. Об этом радио Baltkom сообщил житель города.

По его словам, электричество отсутствует как в жилых домах, так и в общественных учреждениях - школах, детсадах.

Радио Baltkom эту информацию подтвердила представитель компании Sadales tīkls Татьяна Смирнова.

Она уточнила, что в 12:50 произошло повреждение 110 кВт напряжения в Бабитском и Энгурском крае.

На 13:30 большая часть линии электроподачи уже возобновлена. Причина повреждения выясняется.

Фото: pixabay.com