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Полученные Госполицией результаты экспертизы свидетельствуют, что смерть руководителя Olainfarm Валерия Малыгина в конце прошлого года не была насильственной, сообщила представитель Госполиции Элина Спрудзане.

Мужчина умер естественной смертью, но точных ее причин полиция не называет.

Уголовный процесс о смерти Малыгина формально пока не закрыт, так как необходимо выполнить остальные следственные действия.

Уже вскоре после смерти Малыгина полиция сообщила, что внешних признаков насильственной смерти на его теле нет.

Малыгин умер в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале.