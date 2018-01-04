Депутат пояснил, почему русскоязычные "такие бессовестные" (54)

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Общество | 4 января 2018 года, 19:40

Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Александр Кирштейнс предполагает, что протестующие против перевода образования в школах только на латышский язык являются агентами мирового сионизма. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Кирштейнс отметил, что языками международного сионизма признаются не только идиш и иврит, но и русский и английский языки. Именно поэтому, по мнению депутата, русскоязычные жители Латвии столь "бесстыдны".

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"Не один, а идиш и иврит, и еще другие. Языками международного сионизма считаются иврит, английский и русский языки, поэтому русскоязычные такие бессовестные", - написал политик.

Он также перечислил фамилии лидеров протеста - Жданок, Гильман, Плинер, намекая на их происхождение.

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"Именно поэтому все кампании против образования на госязыке организуют Жданок, Гильман, Плиннер и компания", - добавил депутат.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 54
Вот дал старикан3 часа назад
Вот это отжигает. Похоже,что мозг в гардеробе оставил вместе с одеждой. Где потерял достоинство и честь сам не помнит.
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русскоязычные такие3 часа назад
Люди с годами умнеют,а у этого балбеса старого всё наоборот!
Гнида нацистская никому не нужен и не интересен,бездарный тявкающий пёс!
Как зубами то скрипит,а на самом деле трясётся от страха и бессилия - КЛОУН-НЕУДАЧНИК!
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Kirsons3 часа назад
Так "титульный" язык является узко хуторным и не имеет никакого права на всю территорию государства, так как он не коренной для большинства населения и появился только усилиями римских и немецких оккупантов. Издревле эта территория говорила в основном на русском языке.
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