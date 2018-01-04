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Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Александр Кирштейнс предполагает, что протестующие против перевода образования в школах только на латышский язык являются агентами мирового сионизма. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Кирштейнс отметил, что языками международного сионизма признаются не только идиш и иврит, но и русский и английский языки. Именно поэтому, по мнению депутата, русскоязычные жители Латвии столь "бесстыдны".

"Не один, а идиш и иврит, и еще другие. Языками международного сионизма считаются иврит, английский и русский языки, поэтому русскоязычные такие бессовестные", - написал политик.

Он также перечислил фамилии лидеров протеста - Жданок, Гильман, Плинер, намекая на их происхождение.

"Именно поэтому все кампании против образования на госязыке организуют Жданок, Гильман, Плиннер и компания", - добавил депутат.

Фото: Канцелярия Сейма