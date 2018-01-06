Общество |

Читатели портала Mixnews с помощью голосования подвели итоги 2017 года, выбрав главные события и людей минувших 12 месяцев в Латвии и в мире. Знакомим вас с результатами голосования в номинации "Экономика и финансы".

Самым громким и значимым событием в сфере экономики и финансов читатели выбрали скачок цен на масло. В ноябре 2017 года масло стоило 5,89 евро за кг - на 51% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку в рейтинге заняла налоговая реформа в Латвии, которая вступила в силу с 1 января 2018 года.

Третьим по популярности стало сокращение доступных Латвии европейских денег, а именно - иссякающие еврофонды.

Четвертое место читатели Mixnews отдали спаду транзита в Россию. Напоминаем, за девять месяцев этого года экономика Латвии потеряла около 50 млн евро из-за неполученных российских транзитных грузов.

Меньше всего голосов набрало событие произошедшее в апреле 2017 года - открытие рынка природного газа в Латвии.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download