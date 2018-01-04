Представителям госаппарата хотят повысить зарплату (8)

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Общество | 4 января 2018 года, 15:53

Госканцелярия предлагает повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня и подготовила и передала для согласования предусматривающие это поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Поправки созданы для того, чтобы в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники, и чтобы можно было успешно продолжить реформы госуправления для продвижения к компактному, профессиональному, ориентированному на жителей госуправлению.

Средняя зарплата в частном секторе ежегодно увеличивается, в прошлом году она выросла на 6,3%, и в ближайшие годы прогнозируется еще больший ее прирост. Поэтому ежегодно растет отток работников из госуправления, отмечает Госканцелярия.

"Месячные зарплаты работающих в госуправлении руководителей высшего, среднего и низшего уровня и высококвалифицированных экспертов сейчас значительно ниже, чем на аналогичных должностях в частном секторе, и составляют всего 37% от них", - поясняет Госканцелярия.

Дополнительное финансирование для повышения зарплат работникам госуправления не потребуется, подчеркивает Госканцелярия.

Поправками предусмотрено также установить критерии для оценки того, какие работники будут иметь преимущество остаться на работе при сокращении числа работников и ликвидации должностей.

Подготовленные Госканцелярией поправки - одна из задач, включенных в план реформ госуправления. Их рассмотрит правительство,а затем - Сейм.

Фото: pixabay

Комментарии 8
мнение.49 минут назад
К сожалению в Латвии осталось стадо, которое не способно себя защищать.
Поэтому такое будет происходить постоянно.
Будут грабить народ самым наглым методом.
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Светлана52 минуты назад
Это уже пошла цепная реакция, - одним повысили, и другим тоже надо! Слезы-сопли, зависть...а ты, Светка, готовь карманы! Сейм, немомненно, одобрит этот грабёж.
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до34 минуты назад
пенсионеров, детей,инвалидов никогда не дойдёт возможность ЖИТЬ по человечески,не прозябать в нищете, если молодым не грозит участь работать чиновниками то уезжайте,убегайте отсюда
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