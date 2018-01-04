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6 января, в субботу, в 18:00 в Доме Москвы состоится мировая премьера первого российского баскетбольного блокбастера "Движение вверх".

Рижской публике презентовать картину будут исполнитель одной из главных ролей, актер Рижского русского театра им. М. Чехова Кирилл Зайцев и выдающийся российский телекомментатор и журналист, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта СССР международного класса, четырехкратный чемпион СССР по баскетболу Владимир Гомельский.

""Движение вверх" – это непридуманная история триумфа духа, силы воли и, конечно, любви. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о триумфе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда впервые за тридцать шесть лет была повержена "непобедимая" команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов", - отмечают создатели картины.

Билеты можно приобрести в кассе Дома Москвы и Biļešu Serviss.