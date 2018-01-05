Соцсети: водитель Taxify в новогоднюю ночь "содрал" с ребенка 105 евро (12)
Большой общественный резонанс после новогодней ночи вызвал тот факт, что таксомоторный сервис Taxify решил повысить расценки на свои услуги - цены взвинтили в несколько раз. Как сообщили в Рижской думе, такие тарифы являются противозаконными.
Ситуацию оценят ответственные структуры и примут решение, причитается ли таксомоторной компании штраф, или вовсе аннулирование лицензии.
Тем временем люди в социальных сетях продолжают делиться своими впечатлениями от наглости и жадности предпринимателей.
Так один из комментаторов написал, что "перевозчик с с ребенка взял 105 евро за поездку из Юрмалы до Берги. Если это кажется нормальным, тогда я ничего не понимаю...Мужчина пояснил, что узнал эту историю со слов своих знакомых, а на упреки, что ребенок делал ночью один без взрослых, автор указал, что речь идет о 16-летнем подростке.
За пару дней до Нового года сервис по вызову такси Taxify предупреждал своих клиентов о повышении тарифов в праздничные дни. Однако, по словам пользователей Twitter, цены превышали указанный Рижской думой потолок. Тарифы побили все рекорды - поездки по привычным маршрутам клиентам обходились примерно в два-три раза дороже.
Пользователь Twitter Янис Полис был возмущен взвинченными ценами.
"Хех, Taxify нормально кинули своих клиентов и таксистов, еще и полностью наплевали на максимальные тарифы Рижской думы", - написал он.
С ним был согласен другой мужчина - Мартиньш Шванс.
"Да, я тоже, мягко говоря, был в шоке от поездки из центра в Иманту за 26 евро", - указал он.
фото: facebook.com/TaxifyLatvia
второе - возить пьяные компании удовольствие ниже среднего
третье - всех заранее предупредили
в праздники двойной тариф и для таксистов почему он должен быть как в простой день ?