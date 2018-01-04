Общество |

Никаких отступлений во внедрении системы электронного здравоохранения не будет, необходимо двигаться с ней вперед, заявил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения премьер-министр Марис Кучинскис.

После "первых дней стресса" проблемы с использованием этой системы уменьшаются, система улучшается, отметил он.

Отмечавшиеся в первые дни января проблемы с использованием системы э-здравоохранения Кучинскис объясняет тем, что в сентябре 2017 года к ней подключились 30% пользователей, а активный период подключения последовал в декабре.

Сейчас Минздрав работает в усиленном режиме над решением технических и других вопросов. При возникновении неясностей семейные врачи могут обращаться за консультациями.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года использование системы э-здравоохранения является обязательным. Однако с первых дней нового года медики жалуются на перебои и медленную работу системы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила, что если в январе не получится выписать электронный рецепт в течение минуты, то врачи будут выписывать бумажные рецепты.

По ее словам, выписка электронного рецепта занимает от трех до семи минут, а бумажного - всего лишь 30 секунд.

Фото: vm.gov.lv