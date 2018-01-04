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В конце 2017 года сотрудники Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) получили денежные премии в размере 85 508 евро.

79 работников получили премии, которые составляли 45%-100% от зарплаты. Среди премированных были в том числе и руководителям министерства.

Представитель ведомства Лаура Янсоне пояснила, что министерство не награждало по результатам работы, а предоставило премии за то, что Минюст получил первое место в номинации э-индекса "Учреждение государственного управления", и за личный вклад в достижение целей министерства.

Награды выплачены также за содействие доступности фондов ЕС, за утверждение и контроль проектов, финансируемых из фондов ЕС, за подготовку конференций и мероприятий.

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