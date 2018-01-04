Cотрудников Министерства охраны среды премировали на 85 000 евро (2)
Общество | 4 января 2018 года, 18:14
В конце 2017 года сотрудники Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) получили денежные премии в размере 85 508 евро.
79 работников получили премии, которые составляли 45%-100% от зарплаты. Среди премированных были в том числе и руководителям министерства.
Представитель ведомства Лаура Янсоне пояснила, что министерство не награждало по результатам работы, а предоставило премии за то, что Минюст получил первое место в номинации э-индекса "Учреждение государственного управления", и за личный вклад в достижение целей министерства.
Награды выплачены также за содействие доступности фондов ЕС, за утверждение и контроль проектов, финансируемых из фондов ЕС, за подготовку конференций и мероприятий.
Фото: pixabay.com
А Министерство пятницы наградили? 3а "Вклад", скажем, "в наступление субботы!"?
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Ну верх наглости, латыши опомнитесь. Получается- чем больше мусора в латвию завезли, вспомним пожары мусора в Юрмале,вспомним неочищенные карьеры мазутной грязи хотя уже потрачены десятки миллионов евро и т.д. Такую туфту в оправдание,за что будут выплачены премии в виде лапши можно повесить только тупым, малообразованным латвийцам, просто дуракам.
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