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Менеджер и промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Майриса Бриедиса Эл Сиеста, уверен, что латвиец доставит немало проблем на ринге обладателю пояса WBO Александру Усику. Об этом он заявил в интервью Fighttalk.net.

"Бриедис очень умный, хитрый, он сам себе детектор лжи. Он один из тех людей, которые хорошо делают то, к чему прикасаются. Как-то мы ехали в машине и звучало радио, а Майрис подпевал. Тогда я подумал, что он неплохой певец", - сказал Сиеста.

По словам менеджера, у Бриедиса очень развит инстинкт выживания.

"У Майриса самый большой инстинкт выживания, который я когда-либо видел. Он может сломать то, что не ломается. Это проявляется и на ринге. Его очень сложно побить. Александр Усик? Он в опасности, так как Бриедис очень хорош в прочтении эмоций", - отметил он.

Также промоутер рассказал о проделанной работе перед предстоящем боем.

"Наша команда очень напряженно работает. Мы все трудимся на высоком уровне ради результата. Майрис является профессионалом, и его отношения с членами команды безупречны. Его тренер – профессиональный спортсмен с 20-летним стажем. Он знает все о спортивной науке и о том, как получить максимальную отдачу от своих спортсменов. Он умен и отлично разбирается в боксе. У наставника Бриедиса есть своя академия бокса в Латвии, так что наша команда достаточно осведомлена", - отметил Сиеста.

Напомним, как ранее писал Mixnews, один из полуфинальных поединков турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком из Украины и латвийским боксером Майрисом Бриедисом пройдет в Риге, 27 января.

Источник: korrespondent.net

Фото: WBSS