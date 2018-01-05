Общество |

Рижская дума передала редакцию нового Генерального плана развития Риги до 2030 года (ГПРР2030) на общественное обсуждение, - сообщает riga.lv.

Общественное обсуждение начнется 9 января и продлится до 8 февраля.

Генеральный план Риги является документом долгосрочного планирования развития территории самоуправления, в котором оговорены требования к использованию территорий и застройке.

Разработка документа началась в 2012 году и после утверждения документа срок его действия составит 11 лет – с 2019-го по 2030 год.

Собрание, на котором состоится обсуждение редакции Генерального плана развития Риги и отчета о влиянии на окружающую среду, состоится в зале заседаний Рижской думы в 17 часов вечера 23 января 2018 года.

Дума приглашает всех желающих принимать активное участие в общественном обсуждении – ознакомиться с планом и отчетом о влиянии на окружающую среду, консультироваться со специалистами Департамента городского развития Рижской думы и высказывать свои предложения и комментарии по плану.

Документы во время общественного обсуждения будут доступны:

на портале geolatvija.lv;

на выставке в вестибюле второго этажа Рижской думы (Ратушная площадь, 1);

на 5-м этаже Департамента городского развития Рижской думы (ул. Амату, 4) в приемное время.

Фото: pixabay.com