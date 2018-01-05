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Начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормундс Крапсис в пожаре, при котором сгорел его кабинет, потерял все свои вещи. Об этом он сообщил в эфире LNT, передает Skaties.lv.

По словам полицейского, он потерял все, что было нажито за 25 лет, включая награды, благодарственные письма и даже форму.

"На службе нахожусь более 25 лет. Служебные вещи, которые накопились за эти годы - награды, благодарственные письма, другие документы, личные вещи, презентационные подарки - все полностью уничтожено, в том числе и полицейская форма", - рассказал Крапсис.

Отмечается, что новый кабинет полицейскому уже выделили.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 2 января в Риге на улице Стабу загорелось шестиэтажное здание, в котором расположены структуры Госполиции.

Вызов на улицу Стабу был получен в 21:38. Пожар возник в помещении на четвертом этаже. На место прибыли восемь машин ГПСС и работали 32 сотрудника службы. Пожару был присвоен статус повышенной опасности. Около 23 часов пожар был локализован.