У полицейского в пожаре на Стабу сгорела форма и все награды за 25 лет (23)
Начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормундс Крапсис в пожаре, при котором сгорел его кабинет, потерял все свои вещи. Об этом он сообщил в эфире LNT, передает Skaties.lv.
По словам полицейского, он потерял все, что было нажито за 25 лет, включая награды, благодарственные письма и даже форму.
"На службе нахожусь более 25 лет. Служебные вещи, которые накопились за эти годы - награды, благодарственные письма, другие документы, личные вещи, презентационные подарки - все полностью уничтожено, в том числе и полицейская форма", - рассказал Крапсис.
Отмечается, что новый кабинет полицейскому уже выделили.
Напомним, как ранее писал Mixnews, 2 января в Риге на улице Стабу загорелось шестиэтажное здание, в котором расположены структуры Госполиции.
Вызов на улицу Стабу был получен в 21:38. Пожар возник в помещении на четвертом этаже. На место прибыли восемь машин ГПСС и работали 32 сотрудника службы. Пожару был присвоен статус повышенной опасности. Около 23 часов пожар был локализован.
Заказать такие же,
благодарственные письма должны быть в архиве, восстановить и передать.