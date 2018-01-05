У полицейского в пожаре на Стабу сгорела форма и все награды за 25 лет (23)

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Общество | 5 января 2018 года, 11:41

Начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормундс Крапсис в пожаре, при котором сгорел его кабинет, потерял все свои вещи. Об этом он сообщил в эфире LNT, передает Skaties.lv.

По словам полицейского, он потерял все, что было нажито за 25 лет, включая награды, благодарственные письма и даже форму.

"На службе нахожусь более 25 лет. Служебные вещи, которые накопились за эти годы - награды, благодарственные письма, другие документы, личные вещи, презентационные подарки - все полностью уничтожено, в том числе и полицейская форма", - рассказал Крапсис.

Отмечается, что новый кабинет полицейскому уже выделили.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 2 января в Риге на улице Стабу загорелось шестиэтажное здание, в котором расположены структуры Госполиции.

Вызов на улицу Стабу был получен в 21:38. Пожар возник в помещении на четвертом этаже. На место прибыли восемь машин ГПСС и работали 32 сотрудника службы. Пожару был присвоен статус повышенной опасности. Около 23 часов пожар был локализован.

Комментарии 23
Ден3 часа назад
Это же всё же, всё же, что нажито непосильным трудом, всё погибло!Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
1
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не хочу3 часа назад
Прошу отнестись к проверке более тщательно он или зарядку китайскую из разетки не вытащил или под столом обогреватель не выключил? (не собираюсь ему кабинет за свой налог ремонтировать!!!)
3
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восстановить 3 часа назад
Заслуженные награды восстановить и вернуть.
Заказать такие же,
благодарственные письма должны быть в архиве, восстановить и передать.
2
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