Утепляемся! На следующей неделе обещают морозы (1)
Общество | 5 января 2018 года, 11:12
На следующей неделе впервые этой зимой установится мороз, и влажность сменится сухой погодой, прогнозируют синоптики.
На большей части территории Латвии снега будет мало или вообще не будет, верхний слой почвы замерзнет и кончится распутица на дорогах.
Замерзать начнут также водоемы, кроме самых быстрых участков рек, уровень воды понизится. Лыжные трассы смогут начать производство снега.
В субботу и в ночь на воскресенье местами ожидаются осадки, дождь сменится снегом. В воскресенье будет солнечно, температура воздуха не превысит -2..+2 градуса.
В понедельник порывистый северно-западный ветер принесет снег и метель. В последующие дни будет часто светить солнце, температура составит от 0 до -10 градусов.
Фото: pixabay.com
Не верю. Мой прогноз показывает что будет +2_4 и дожди временами солнце.
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