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На следующей неделе впервые этой зимой установится мороз, и влажность сменится сухой погодой, прогнозируют синоптики.

На большей части территории Латвии снега будет мало или вообще не будет, верхний слой почвы замерзнет и кончится распутица на дорогах.

Замерзать начнут также водоемы, кроме самых быстрых участков рек, уровень воды понизится. Лыжные трассы смогут начать производство снега.

В субботу и в ночь на воскресенье местами ожидаются осадки, дождь сменится снегом. В воскресенье будет солнечно, температура воздуха не превысит -2..+2 градуса.

В понедельник порывистый северно-западный ветер принесет снег и метель. В последующие дни будет часто светить солнце, температура составит от 0 до -10 градусов.

Фото: pixabay.com