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В Латвии хотят ввести более строгие требования к тому, как должен выглядеть государственный флаг. Данный законопроект уже был одобрен в правительстве, однако ему еще предстоит пройти в Сейме, пишет портал Skaties.lv.

Поправки подготовило Министерство иностранных дел в ответ на многочисленные жалобы жителей о том, что в Латвии все чаще можно увидеть флаги с неправильными тонами.

После консультаций МИД постановил, что единственным правильным оттенком красного на флаге Латвии должен быть карминовый.

Также ведомство приняло решение установить и материал, из которого должны изготавливаться латвийские флаги.

"Это признак тоталитарного государства. Нет никакой необходимости указывать, из какого материала должны делать флаги в нашей стране. Этого не делают и наши соседи из Литвы или Эстонии. У этого нет никакого рационального обоснования. Или с принятием закона на всей улице Чака вдруг появятся флаги из одной ткани и одного цвета? Нет, такого не будет", - заявил директор компании Latvijas tekstils Оскарс Полманис.

Отмечается, что поправки к закону подразумевают, что работу производителей флагов Латвии будет контролировать Центр прав защиты потребителей.

Напомним, как ранее писал Mixnews, некоторые пользователи соцсетей указывали на то, что в магазинах продаются латвийские флаги, у которых неправильно соблюдены пропорции.