В Риге пропал без вести 21-летний Артем Юрченко (2)
Общество | 5 января 2018 года, 10:52
14 декабря 2017 года в Риге,в районе Кенгарагс, пропал без вести 21-летний молодой человек Артем Юрченко, сообщает поисковая организация BEZVESTS.LV.
Со слов близких известно, что в тот день в 5 утра Артем уехал из дома на такси. Назад ни в тот день, ни в последующие не вернулся. До сих пор о нем нет никаких известий.
При себе у пропавшего был телефон, который на данный момент отключен, и сумка.
ПРИМЕТЫ: Рост 182 см, крепкого телосложения. Был одет в синюю куртку, джинсы, серую шапку, обут в кроссовки.
Всех, кто видел молодого человека или что-нибудь знает о его возможном местонахождении просьба звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.
Найдут опять в Даугаве и не одна камера не видела. А как игрушки с ёлки сняли так тут же полиция вяжет. Вот как так?
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Полиция! Дайте ответ на вопросы: что у нас происходит в стране? Пропадают мужчины и находят только их бездыханные тела? Что происходит в нашей стране?
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