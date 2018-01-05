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14 декабря 2017 года в Риге,в районе Кенгарагс, пропал без вести 21-летний молодой человек Артем Юрченко, сообщает поисковая организация BEZVESTS.LV.

Со слов близких известно, что в тот день в 5 утра Артем уехал из дома на такси. Назад ни в тот день, ни в последующие не вернулся. До сих пор о нем нет никаких известий.

При себе у пропавшего был телефон, который на данный момент отключен, и сумка.

ПРИМЕТЫ: Рост 182 см, крепкого телосложения. Был одет в синюю куртку, джинсы, серую шапку, обут в кроссовки.

Всех, кто видел молодого человека или что-нибудь знает о его возможном местонахождении просьба звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.