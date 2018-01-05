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Весной в районе Сканстес начнется строительство крупнейшей частной клиники в Латвии, и участники рынка медицинских услуг усматривают в этом угрозу системе, пишет Dienas Bizness.

В новую клинику будет инвестировано 36 млн евро, строит ее компания LS Medical Property, учрежденная российским предпринимателем, доктором медицины Борисом Айзиковичем, Bank M2M Europe (теперь Signet bank) и банкиром Игорем Рапопортом.

Компания LS Medical Property купила на ул. Сканстес, 17 за 1,45 млн евро земельный участок площадью 0,5 га, а архитекторское бюро Ozola & Bula разработало проект девятиэтажного здания.

Объявлен международный конкурс для строительных компаний.

Предполагается, что клиника примет первых пациентов в конце 2019 года.В новой клинике будут работать примерно 200 врачей, всего будет 700 рабочих мест.

Айзикович в конце 2015 года продал свою новосибирскую клинику "Авиценна" публичному предприятию "Мать и дитя".

По его словам, новая клиника будет похожа на новосибирскую, но намного лучше. Планируется открыть многопрофильную больницу, где все медицинские услуги будут под одной крышей.

В клинике будет 12 отделений, в том числе родильное, кардиологическое, онкологическое. Предусмотрена также поликлиника. Особое внимание будет уделяться лечению бесплодия и онкологических заболеваний.

Предполагается, что клиника принесет прибыль на третий или четвертый год работы, а инвестиции окупятся в течение 20 лет.

Фото: vk.ru