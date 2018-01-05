Manabalss.lv отказал в сборе подписей против гей-парада в Риге (33)

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Общество | 5 января 2018 года, 14:04

Платформа Manabalss.lv не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами, сообщает портал ru.sputnik-news.ee.

Одной из причин отказа в Manabalss.lv называют противоречие инициативы основному принципу демократии — свободе собраний. Кроме того, инициатива идет в разрез с правилами самой платформы по сбору подписей.

Еремеев, который с 2016 года руководит Фондом Латвийской академии наук, а также Рижским отделением Латвийской зеленой партии, сообщил о своем желании подать инициативу за сбор подписей против проведения в Риге "Балтийского прайда-2018" за несколько дней до наступления нового года, обратив внимание на то, что это его личная инициатива, которая не имеет никакой связи с его местом работы.

Активист объясняет свою позицию тем, что он не против сексуальных меньшинств, но против проведения "Балтийского прайда-2018" в Риге, так как считает гей-парад "не самым лучшим подарком к 100-ю Латвии".

По мнению Еремеева, подобные мероприятия позволительно проводить только в том случае, если свое желание увидеть этот праздник подтвердят 50 процентов населения города.

"Я лично знаком с представителями сексуальных меньшинств, которые также абсолютно против этого меоприятия. Это не только мое личное мнение, что они больны, просто, они сами утверждают, что нормальный человек на "прайд" не пойдет, потому что потом весь народ будет показывать на него пальцем", — объясняет свою позицию Еремеев.

В Латвийской академии наук и в Латвийской зеленой партии от инициативы Валентина Еремеева отказались, заявив, что подобная борьба против "прайда" — личное дело каждого человека.

Напомним, как ранее писал Mixnews, "Балтийский прайд" ежегодно проходит в одном из трех государств региона. В 2016 году он состоялся в Вильнюсе, в 2017 году — в Таллине, а в этом году прайд планирует вернуться в Ригу.

фото: Mixnews

Комментарии 33
Шок1 час назад
Совсем сбрендили уроды,в стране уже меньше чем полтора миллиона народа осталось,страна вымирает,женщины не рожают,нормальные семьи создаются всё реже и реже,а они дают зелёный свет пидорам со всего мира целых 100 дней проводить здесь свой шабаш.Пипец демократия.Лишить сотни тысяч детей права обучаться на родном языке это демократично,а отказать народу в сборе подписей против гей шабаша,это не демократично.Пипец режим.
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Не Лоялен1 час назад
Толку от этих подписей?Я рад конечно,что остались еще люди у нас в стране,которые верят в то,что государство считается с мнением народа,и пытаются что-то делать!Но надо реально смотреть на вещи!Срать оно хотело на эти подписи!Хоть одна подпись,у нас прокатила?Будет так как решит кучка нац озабоченных дебилов,которые сидят в правительстве!
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Неважно2 часа назад
Ну тогда не обижайтесь если геям начнут тихо бить морду за углом
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