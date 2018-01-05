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Платформа Manabalss.lv не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами, сообщает портал ru.sputnik-news.ee.

Одной из причин отказа в Manabalss.lv называют противоречие инициативы основному принципу демократии — свободе собраний. Кроме того, инициатива идет в разрез с правилами самой платформы по сбору подписей.

Еремеев, который с 2016 года руководит Фондом Латвийской академии наук, а также Рижским отделением Латвийской зеленой партии, сообщил о своем желании подать инициативу за сбор подписей против проведения в Риге "Балтийского прайда-2018" за несколько дней до наступления нового года, обратив внимание на то, что это его личная инициатива, которая не имеет никакой связи с его местом работы.

Активист объясняет свою позицию тем, что он не против сексуальных меньшинств, но против проведения "Балтийского прайда-2018" в Риге, так как считает гей-парад "не самым лучшим подарком к 100-ю Латвии".

По мнению Еремеева, подобные мероприятия позволительно проводить только в том случае, если свое желание увидеть этот праздник подтвердят 50 процентов населения города.

"Я лично знаком с представителями сексуальных меньшинств, которые также абсолютно против этого меоприятия. Это не только мое личное мнение, что они больны, просто, они сами утверждают, что нормальный человек на "прайд" не пойдет, потому что потом весь народ будет показывать на него пальцем", — объясняет свою позицию Еремеев.

В Латвийской академии наук и в Латвийской зеленой партии от инициативы Валентина Еремеева отказались, заявив, что подобная борьба против "прайда" — личное дело каждого человека.

Напомним, как ранее писал Mixnews, "Балтийский прайд" ежегодно проходит в одном из трех государств региона. В 2016 году он состоялся в Вильнюсе, в 2017 году — в Таллине, а в этом году прайд планирует вернуться в Ригу.

фото: Mixnews