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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за перенос всех юрмальских залов азартных игр в Кемери.

Цель инициативы — сделать из этого отдаленного района Юрмалы "латвийский Лас-Вегас".

Автор инициативы - Янис Кузинс. По его мнению, "сейчас Кемери — это покинутая и деградированная территория, хотя здесь, как аналогичным образом в свое время сделали в США, можно создать современный Лас-Вегас".

Кузинс напоминает, что решением Рижской думы сейчас в историческом центре Риги запрещены залы для азартных игр. Он полагает, что и "Юрмале нужно подумать о духовном здоровье своих жителей, запретить во всех районах игровые залы, а привлечь инвестиции в Кемери".

Создание казино в центре Кемери стало бы хорошим шагом для того, чтобы сделать этот район "латвийским Клондайком", пояснил Кузинс.

На его взгляд, "азартные игры должны быть доступны, главным образом, туристам, которые хотят подобных развлечений, но не местному населению".

По мнению автора инициативы, в случае ее осуществления, жители Юрмалы приведут в порядок Кемери и появятся новые рабочие места, что будет способствовать развитию туризма.

Фото из Flickr