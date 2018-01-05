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Минобороны Латвии объявило конкурс идей на лучшую коммуникацию с обществом "Где ты хочешь узнавать о новостях обороны?".

Цель конкурса — разнообразить и расширить связь с обществом, информировать о новостях обороны, развивая интерес к армии.

В конкурсе может принять участие любой житель Латвии. Для этого достаточно отправить на адрес электронной почты konkurss@mod.gov.lv оригинальную и обоснованную идею о том, где (на ТВ, радио, в прессе, соцсетях, интернете, при личной встрече и так далее) и в каком формате Министерство обороны и НВС может распространять информацию об оборонной отрасли.

Авторы трех лучших идей отправятся в однодневное путешествие в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Идеи на конкурс принимаются до 17 января.

Фото: Latvijas armija