Минобороны объявило конкурс на лучшую идею коммуникации (9)
Общество | 5 января 2018 года, 14:42
Минобороны Латвии объявило конкурс идей на лучшую коммуникацию с обществом "Где ты хочешь узнавать о новостях обороны?".
Цель конкурса — разнообразить и расширить связь с обществом, информировать о новостях обороны, развивая интерес к армии.
В конкурсе может принять участие любой житель Латвии. Для этого достаточно отправить на адрес электронной почты konkurss@mod.gov.lv оригинальную и обоснованную идею о том, где (на ТВ, радио, в прессе, соцсетях, интернете, при личной встрече и так далее) и в каком формате Министерство обороны и НВС может распространять информацию об оборонной отрасли.
Авторы трех лучших идей отправятся в однодневное путешествие в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Идеи на конкурс принимаются до 17 января.
Фото: Latvijas armija
Засунуть русофобию в !@#$%^&, выйти из НАТО, стать реально нейтральной страной и зарабатывать миллиарды на транзите товаров и денег.
118
Ответить
Хочу, чтобы они шёпотом друг другу свои новости рассказывали. А главное, чтобы их в военной форме нигде в городе видно не было. Меня напрягает всё, что связано с военщиной и солдатней.
211
Ответить
А от кого недобитки оборону держат?
15
Ответить
Показать все (9)